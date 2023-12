A Comissão Eleitoral da Rússia vetou neste sábado a candidatura à eleição presidencial da jornalista e ex-vereadora Yekaterina Duntsova, uma ativista da democracia que defende o fim da ofensiva na Ucrânia.

A comissão alegou "erros na documentação" apresentadas para o registro da candidatura, informou a imprensa russa.

A presidente da comissão, Ella Pamfilova, declarou que o organismo decidiu por unanimidade impedir a candidatura da mulher de 40 anos às eleições de março. A vitória do presidente Vladimir Putin, que está no poder desde 1999, é considerada certa no pleito e ele deve obter um novo mandato de seis anos.

"Você é uma mulher jovem e tem a vida pela frente", declarou Pamfilova à candidata.

Pamfilova informou que 29 pessoas apresentaram documentação para registrar candidaturas À presidência.

O governo russo afastou qualquer oposição séria nos últimos anos e a repressão aumentou desde que o Kremlin iniciou a ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

bur/imm/lpt/avl/es/fp