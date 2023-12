O Milan suou para empatar em 2 a 2 e salvar um ponto aos 90 minutos em sua visita à Salernitana, lanterna da Serie A, nesta sexta-feira, pela 17ª rodada do campeonato italiano.

A equipe 'rossonera' continua em terceiro lugar na classificação, agora oito pontos atrás da líder Inter de Milão, que recebe o Lecce (12º) no sábado e pode se distanciar ainda mais.

O Milan tem três pontos a mais que a Fiorentina, que sobe provisoriamente ao quarto lugar após a vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Monza (11º), graças a um gol do argentino Lucas Beltrán (aos 7 minutos).

Em Salerno, o inglês Fikayo Tomori abriu o placar para o Milan aos 17 minutos, mas os donos da casa, comandados pelo ex-jogador do Milan Filippo Inzaghi, viraram a com gols do argentino Federico Fazio (42', com uma bela cabeçada), e Antonio Candreva (63').

A Salernitana achava que tinha garantido a vitória, mas de forma dolorosa, aos 90 minutos, o Milan fez 2 a 2 com um gol do sérvio Luka Jovic, após uma assistência de cabeça de Olivier Giroud.

"O mais difícil aqui era jogar a partida fora e foi exatamente isso que fizemos. Estávamos controlando o jogo, mas nos distraímos e neste nível não se pode fazer isso", lamentou o técnico do Milan, Stefano Pioli, em entrevista à plataforma DAZN.

Mais cedo nesta sexta-feira, a Lazio (9ª) derrotou o Empoli (18º) por 2 a 0 e o Genoa (14º) venceu por 2 a 1 em sua visita ao Sassuolo (15º).

A Serie A não para nos festejos de Natal e a 17ª rodada continua neste sábado.

A Inter de Milão, depois de ter sido eliminada na quarta-feira pelo Bologna na Copa de Itália, vai tentar consolidar sua liderança no campeonato.

Nem o artilheiro argentino Lautaro Martínez nem o zagueiro Federico Dimarco estarão na partida contra o Lecce, ambos com lesões na coxa.

A Juventus, segunda colocada e com quatro pontos a menos que a Inter, visita o Frosinone (13º).

O atual campeão, o Napoli, sexto colocado e já a 14 pontos da Inter de Milão, viaja para enfrentar a Roma (8ª) no Estádio Olímpico da capital.

--- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Empoli - Lazio 0 - 2

Sassuolo - Genoa 1 - 2

Monza - Fiorentina 0 - 1

Salernitana - Milan 2 - 2

- Sábado:

(08h30) Frosinone - Juventus

(11h00) Torino - Udinese

Bologna - Atalanta

(14h00) Hellas Verona - Cagliari

Inter - Lecce

(16h45) Roma - Napoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 41 16 13 2 1 39 7 32

2. Juventus 37 16 11 4 1 24 10 14

3. Milan 33 17 10 3 4 31 20 11

4. Fiorentina 30 17 9 3 5 26 18 8

5. Bologna 28 16 7 7 2 20 12 8

6. Napoli 27 16 8 3 5 28 19 9

7. Atalanta 26 16 8 2 6 28 19 9

8. Roma 25 16 7 4 5 28 19 9

9. Lazio 24 17 7 3 7 18 18 0

10. Torino 23 16 6 5 5 14 16 -2

11. Monza 21 17 5 6 6 16 18 -2

12. Lecce 20 16 4 8 4 19 21 -2

13. Frosinone 19 16 5 4 7 21 26 -5

14. Genoa 19 17 5 4 8 18 22 -4

15. Sassuolo 16 17 4 4 9 25 32 -7

16. Cagliari 13 16 3 4 9 16 29 -13

17. Udinese 13 16 1 10 5 14 27 -13

18. Empoli 12 17 3 3 11 10 30 -20

19. Hellas Verona 11 16 2 5 9 13 23 -10

20. Salernitana 9 17 1 6 10 14 36 -22

./bds/bur/cyj/bvo/dr/aam