O meio-campista espanhol do Manchester City, Rodrigo Hernández, mais conhecido como 'Rodri', foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2023, cuja final a sua equipe venceu nesta sexta-feira (22) com uma goleada de 4 a 0 sobre o Fluminense.

Embora não tenha marcado nenhum gol no torneio, Rodri se destacou pela força no meio de campo dos 'Citizens', pelos chutes perigosos de longa distância e pelos passes milimétricos, como no que ele encontrou Phil Foden na final em lance que resultou no segundo gol do City.

A Bola de Prata ficou com seu companheiro de equipe, Kyle Walker, e o bronze foi para o colombiano Jhon Arias, do Fluminense, autor de um gol e duas bolas na trave na semifinal contra o egípcio Al-Ahly, e que na decisão obrigou o goleiro Ederson a fazer uma grande defesa com uma cabeçada após um escanteio.

iga/dr/aam