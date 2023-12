Um veleiro com 1,2 tonelada de cocaína foi interceptado na costa da ilha de Martinica, departamento francês no Caribe, anunciaram as Forças Armadas das Antilhas (FAA) nesta sexta-feira (22).

A operação foi realizada em 18 de dezembro a dois mil quilômetros da costa caribenha. A droga estava dividida em 44 fardos armazenados na cabine da embarcação.

A Marinha conseguiu intervir em colaboração com os serviços britânicos, americanos e espanhóis, entre outros, devido a informações recebidas da Direção Nacional de Inteligência e Investigações Aduaneiras.

Esta é a segunda grande apreensão realizada pela Marinha Francesa em menos de um mês perto das Antilhas. No final de novembro, 3,5 toneladas de cocaína foram confiscadas a bordo de um navio pesqueiro venezuelano ao sul de Barbados. A droga tinha como destino o continente europeu.

"Com esta 8ª apreensão, as Forças Armadas das Antilhas terão retirado mais de 11 toneladas de produtos entorpecentes das redes de distribuição em 2023", afirmou o órgão de segurança em comunicado.

