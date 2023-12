O Fluminense começará a partida final do Mundial de Clubes com o mesmo time que venceu o Al-Ahly, do Egito, e a final da Libertadores contra o Boca Juniors.

Fernando Diniz, que tem o elenco completo à sua disposição, incluiu na defesa os veteranos Felipe Melo e Marcelo, com Fábio no gol, enquanto German Cano lidera o ataque tricolor. Autor de um dos gols da final da Libertadores e da semifinal em Jidá, John Kennedy começará a partida no banco de reservas.

O técnico 'citizen', Pep Guardiola, realizou três mudanças em relação à semifinal vencida por 3-0 contra o Urawa Red Diamonds; o atacante argentino Julián Álvarez, o volante Rico Lewis e o zagueiro Rúben Dias serão titulares nos lugares de Matheus Nunes, Mateo Kovacic e Manuel Akanji.

- Escalação inicial:

Fluminense: Fábio; Felipe Melo, Nino, Marcelo, Samuel Xavier; André, Martinelli, Ganso; Keno, Arias, Cano.

Técnico: Fernando Diniz

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones, Aké; Lewis, Rodri, Foden; Bernardo Silva, Jack Grealish, Julián Álvarez.

Técnico: Pep Guardiola

