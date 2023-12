O tradicionalíssimo Ajax de Amsterdã, que atravessa uma temporada de crise, sofreu um novo revés ao ser eliminado nas oitavas de final da Copa da Holanda pelo USV Hercules, time da quarta divisão.

O Ajax, que já conquistou esse troféu 20 vezes, a última em 2021, foi surpreendido ao perder por 3 a 2 no estádio Galgenwaard, em Utrecht, na quinta-feira (21).

Em desvantagem de 2 a 0 no placar durante grande parte do jogo, o quatro vezes campeão da Champions League conseguiu empatar no final. Mas nos acréscimos, o zagueiro do time da casa Mats Grotenberg se tornou o herói marcando o terceiro gol do Hercules.

Esta eliminação representa mais um duro golpe para a equipe de Amsterdã, que atravessa uma temporada para ser esquecida.

O gigante holandês ficou durante várias rodadas no último lugar da Eredivisie, antes de reagir e subir à 5ª posição que ocupa atualmente (com 25 pontos), ainda muito longe do líder PSV Eindhoven (48 pontos).

Na Liga Europa, só conseguiu alcançar o 3º lugar no Grupo B e por isso acabou sendo 'rebaixado' para a Conference League.

lve/chc/dam/avl/aam