Roma e Napoli, duas equipes que não estão correspondendo às expectativas geradas antes do início da temporada, se enfrentam no Estádio Olímpico pela 17ª rodada da Serie A, a última antes das férias de fim de ano.

- Fora do Top 4 -

Cotados para lutar por uma vaga no Top 4, romanos e napolitanos estão por enquanto fora das posições que dão acesso à próxima edição da Liga dos Campeões. O time do sul da Itália está em quinto lugar com 27 pontos, 14 atrás da líder Inter, e tem dois pontos a mais que a equipe da capital, oitava na classificação.

- Humilhado pelo Frosinone -

O Napoli, atual campeão italiano, chega ao duelo de sábado às 16h45 (horário de Brasília) após ser humilhado na terça-feira pelo modesto Frosinone pelas oitavas de final da Copa da Itália, que goleou por 4 a 0 em pleno estádio Diego Maradona.

Foi mais um resultado negativo para uma equipe que não atinge o nível mostrado na temporada passada e que parece não ter se recuperado da saída do técnico que a levou ao 'Scudetto', o agora técnico da seleção italiana Luciano Spalletti.

A chegada de Walter Mazzarri ao comando, substituindo o francês Rudi Garcia em meados de novembro, afastado devido aos maus resultados, não parece ter servido de catalisador, acumulando quatro derrotas em sete jogos contando todas as competições desde que o veterano treinador assumiu as rédeas da equipe que terá como adversário o Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

- Lukaku de saída? -

Também se esperava muito mais da Roma, principalmente pelo seu elenco ofensivo, onde se destacam os nomes de Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

No entanto, o astro argentino sofreu diversas lesões que afetaram seu desempenho, com apenas quatro gols na Serie A nesta temporada, enquanto o 'tanque' belga, apesar dos 7 gols, também não atingiu o nível que tinha de 2019 a 2021 na Inter.

A imprensa italiana aponta inclusive a possibilidade de o atacante da seleção belga partir para o futebol saudita por uma oferta irrecusável.

- Liderados por Lautaro -

A Inter, líder do campeonato, tem boas chances de somar mais três pontos jogando em casa, no estádio Giusseppe Meazza, contra o Lecce (12º), equipe que no último fim de semana, exatamente contra o Frosinone, voltou a vencer um jogo pela primeira vez em quase três meses, desde 22 de setembro.

A boa temporada da Inter, adversária do Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, tem um nome: Lautaro Martínez. 'El Toro' soma 15 gols nesta temporada na Serie A e outros dois na Liga dos Campeões.

Porém, não parece que será um dia propício para a Inter abrir mais espaço em relação aos seus perseguidores mais próximos, já que a Juventus (2ª a 4 pontos) visita no sábado o Frosinone (13º) e o Milan (3º a 9 pontos) jogará contra a lanterna Salernitana.

E a Inter terá de reagir à surpreendente eliminação nas oitavas de final da Copa da Itália, torneio que havia vencido nas duas últimas edições, ao perder por 2 a 1 na prorrogação para o Bologna.

- Bologna enfrenta Atalanta -

O Bologna, comandado pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta, é sem dúvida a grande surpresa do 'Calcio' nesta temporada, como ficou demonstrado ao eliminar a Inter da 'Coppa', equipe com a qual conquistou a tríplice coroa em 2010 como jogador.

Carrasco da Roma na última rodada (2-0), o time 'Rossoblu' soma quatro vitórias nos últimos seis jogos e com 28 pontos ocupa a quarta posição, o que lhe daria vaga na próxima Liga dos Campeões.

--- Programação da 17ª rodada da Serie A e classificação:

- Sexta-feira:

(14h30) Empoli - Lazio

Sassuolo - Genoa

(16h45) Monza - Fiorentina

Salernitana - Milan

- Sábado:

(08h30) Frosinone - Juventus

(11h00) Torino - Udinese

Bologna - Atalanta

(14h00) Hellas Verona - Cagliari

Inter - Lecce

(16h45) Roma - Napoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 41 16 13 2 1 39 7 32

2. Juventus 37 16 11 4 1 24 10 14

3. Milan 32 16 10 2 4 29 18 11

4. Bologna 28 16 7 7 2 20 12 8

5. Napoli 27 16 8 3 5 28 19 9

6. Fiorentina 27 16 8 3 5 25 18 7

7. Atalanta 26 16 8 2 6 28 19 9

8. Roma 25 16 7 4 5 28 19 9

9. Torino 23 16 6 5 5 14 16 -2

10. Monza 21 16 5 6 5 16 17 -1

11. Lazio 21 16 6 3 7 16 18 -2

12. Lecce 20 16 4 8 4 19 21 -2

13. Frosinone 19 16 5 4 7 21 26 -5

14. Genoa 16 16 4 4 8 16 21 -5

15. Sassuolo 16 16 4 4 8 24 30 -6

16. Cagliari 13 16 3 4 9 16 29 -13

17. Udinese 13 16 1 10 5 14 27 -13

18. Empoli 12 16 3 3 10 10 28 -18

19. Hellas Verona 11 16 2 5 9 13 23 -10

20. Salernitana 8 16 1 5 10 12 34 -22

