O filme espanhol "A Sociedade da Neve" e o mexicano "Tótem" entraram na lista de pré-indicados ao Oscar de melhor filme internacional divulgada pela Academia nesta quinta-feira (21).

Dirigido pelo espanhol J.A. Bayona ("Jurassic World: Reino Ameaçado", "O Impossível"), "A Sociedade da Neve" se centra na odisseia que os jovens integrantes de uma equipe de rúgbi uruguaia atravessaram quando o avião em que viajavam para o Chile caiu na Cordilheira dos Andes em 1972.

A história, que já havia sido contada em celuloide, tem uma nova versão cinematográfica com Bayona, que a rodou em espanhol e com um elenco latino-americano.

"Tótem", escrito e dirigido pela mexicana Lila Avilés, é um drama que aborda a busca pelas raízes a partir da perspectiva de uma menina de sete anos.

As duas produções iniciaram sua corrida ao Oscar causando barulho no circuito de festivais de cinema na Europa.

A Academia divulga, em sua lista de pré-indicados, os semifinalistas em dez categorias do maior prêmio da indústria do cinema, algumas técnicas e documentais, além da cobiçada Melhor Filme Internacional.

"A Sociedade da Neve" também está presente na lista de pré-indicados para efeitos visuais, maquiagem e trilha sonora.

As outras produções semifinalistas pela estatueta de Melhor Filme Internacional são Amerikatsi (Armênia), "The Monk and the Gun" (Butão), "The Promised Land" (Dinamarca), "Folhas de Outono" (Finlândia), "O Sabor da Vida" (França), "The Teachers’ Lounge" (Alemanha), "Terra de Deus" (Alemanha), "Io Capitano" (Itália), "Perfect Days" (Japão), "The Mother of All Lies" (Marrocos), "Four Daughters" (Tunísia), "20 Dias em Mariupol" (Ucrânia) e "Zona de Interesse" (Reino Unido).

"Estranha Forma de Vida", dirigido por Pedro Almodóvar, entrou entre os quinze semifinalistas para o Oscar de Melhor Curta-Metragem. Inspirado no faroeste, o filme é protagonizado por Ethan Hawke e Pedro Pascal.

Na categoria Documentário está o chileno "La Memoria Infinita", dirigido por Maite Alberdi, que segue um casal cujo marido é diagnosticado com Alzheimer.

Os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas votarão para escolher os finalistas ao Oscar entre 11 e 16 de janeiro.

As indicações para a 96ª edição do cobiçado prêmio serão anunciadas em 23 de janeiro, enquanto a maior cerimônia do cinema ocorrerá em 10 de março em Los Angeles.

