Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira, depois que Angola anunciou a sua retirada da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

O preço do barril do Brent para entrega em fevereiro teve baixa de 0,39%, a US$ 79,39, e o do WTI para o mesmo mês, de 0,44%, a US$ 73,89.

Angola anunciou a sua saída da Opep devido a divergências sobre as cotas de produção, estimando que é hora de se "concentrar mais" em seus próprios objetivos, declarou seu ministro de Recursos Naturais.

Para Phil Flynn, do Price Future Group, “em um mercado tão leve, às vésperas de um feriado, o anúncio é visto como um elemento negativo”.

Flynn reconheceu a importância relativa da saída de Angola, “um dos menores produtores da Opep”, com pouco mais de 1 milhão de barris de petróleo bruto por mês. “É, certamente, uma separação mutuamente benéfica.”

