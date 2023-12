O Bayer Leverkusen (1º) e o Bayern de Munique (2º), as duas equipes que lideram o Campeonato Alemão, venceram seus respectivos jogos da 16ª rodada nesta quarta-feira (20), contra Bochum (4 a 0) e Wolfsburg (2 a 1).

Com 42 pontos de 48 possíveis, o Leverkusen encaminhou a vitória já no primeiro tempo com os três gols do atacante tcheco Patrik Shick (30', 32' e 45'+1). O quarto foi do nigeriano Victor Boniface (69').

Já o Bayern teve mais uma vez Harry Kane como sua principal arma. O atacante inglês fez o segundo do time bávaro (43') e chegou a 21 gols em 15 jogos na Bundesliga. Antes, Jamal Musiala abriu o placar (33') e, nos acréscimos do primeiro tempo, Maximilian Arnold descontou para o Wolfsburg (45'+1).

O Leverkusen está mais perto do título simbólico de campeão do primeiro turno, já que tem quatro pontos de vantagem sobre o Bayern antes da 17ª rodada, prevista para 12, 13 e 14 de janeiro, após a paralisação de inverno na Alemanha.

O time de Munique ainda tem um jogo atrasado a disputar, válido pela 13ª rodada, contra o Union Berlin, que deveria ter acontecido no início de dezembro, mas foi remarcado para 24 de janeiro por conta da forte nevasca na Baviera.

Atrás de Leverkusen e Bayern, o Stuttgart recuperou a terceira posição ao derrotar o Augsburg por 3 a 0 e chegar aos 34 pontos, um à frente do RB Leipzig (4º).

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Terça-feira:

Werder Bremen - RB Leipzig 1 - 1

Hoffenheim - Darmstadt 3 - 3

Borussia Dortmund - Mainz 1 - 1

- Quarta-feira:

Union Berlin - Colônia 2 - 0

Heidenheim - Freiburg 3 - 2

Stuttgart - Augsburg 3 - 0

Bayer Leverkusen - Bochum 4 - 0

E. Frankfurt - B. Mönchengladbach 2 - 1

Wolfsburg - Bayern de Munique 1 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 42 16 13 3 0 46 12 34

2. Bayern de Munique 38 15 12 2 1 49 15 34

3. Stuttgart 34 16 11 1 4 37 19 18

4. RB Leipzig 33 16 10 3 3 38 17 21

5. Borussia Dortmund 27 16 7 6 3 30 25 5

6. Eintracht Frankfurt 24 16 6 6 4 26 20 6

7. Hoffenheim 24 16 7 3 6 32 30 2

8. Freiburg 24 16 7 3 6 21 26 -5

9. Heidenheim 20 16 6 2 8 25 32 -7

10. Wolfsburg 19 16 6 1 9 20 27 -7

11. Augsburg 18 16 4 6 6 24 31 -7

12. B. Mönchengladbach 17 16 4 5 7 31 35 -4

13. Werder Bremen 16 16 4 4 8 23 30 -7

14. Bochum 16 16 3 7 6 18 33 -15

15. Union Berlin 13 15 4 1 10 17 31 -14

16. Mainz 10 16 1 7 8 13 28 -15

17. Colônia 10 16 2 4 10 10 28 -18

18. Darmstadt 10 16 2 4 10 20 41 -21

