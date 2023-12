Uma briga num jogo da terceira divisão e outro jogo interrompido após uma decisão muito criticada da arbitragem: a retomada das competições de futebol na Turquia, nesta terça-feira (20), uma semana após um árbitro ter sido agredido por três homens, foi marcada por novos incidentes violentos.

Jogadores do Bursaspor e do Diyarbakirspor, dois times da terceira divisão, protagonizaram uma briga.

As imagens se espalharam pelas redes sociais, mostrando jogadores do Bursaspor atacando seus rivais após a derrota em casa por 2 a 0.

Agentes de segurança tiveram que intervir para acabar com as agressões em campo e os confrontos entre torcedores nas arquibancadas. O árbitro mostrou cinco cartões vermelhos.

No mesmo dia, uma partida da primeira divisão foi suspensa após uma decisão da arbitragem bastante criticada. O presidente do Instanbulspor ordenou que a sua equipe deixasse o campo depois de o árbitro não marcar uma falta que terminou em gol para o Trabzonspor.

O campeonato foi retomado nesta terça depois de ter sido suspenso durante uma semana devido à agressão ao árbitro do jogo entre Ankaragücü e Rizespor, em Ancara, no dia 12 de dezembro.

As imagens transmitidas ao vivo pela televisão mostraram o presidente do clube de Ancara, Faruk Koca, entrando em campo no final da partida para dar um soco no rosto do árbitro Halil Umut Meler.

Do chão, o árbitro tentou se proteger, mas recebeu vários chutes de pelo menos outros dois homens, integrantes do clube local.

O Ankaragücü foi punido com cinco jogos com portões fechados no seu estádio e uma multa equivalente a 60.000 euros (cerca de R$ 322.600 pela cotação atual).

Faruk Koca foi banido para sempre de atividades relacionadas ao futebol.

