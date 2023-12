O jogo da Premier League entre Bournemouth e Luton, suspenso no sábado aos 60 minutos após a parada cardíaca do jogador Tom Lockyer, será disputado na íntegra, anunciou nesta quarta-feira (20) a organização da competição inglesa.

O zagueiro e capitão do Luton, de 29 anos, desmaiou no campo do Bournemouth na 17ª rodada da Premier League, levando o árbitro Simon Hooper a interromper a partida.

A Premier League não especificou quando a partida será disputada. "A decisão de interromper o jogo aos 59 minutos foi tomada coletivamente por árbitros, jogadores, treinadores dos dois clubes e a Premier League", justificou a organização.

A diretoria do Luton indicou após a hospitalização de Lockyer que sua situação é "estável". Num comunicado publicado na segunda-feira, destacou que não serão feitos "comentários permanentes" sobre o seu estado de saúde.

Lockyer já havia desmaiado em maio em Wembley, em um duelo entre Luton e Coventry. Ele foi então submetido a uma cirurgia cardíaca para corrigir uma fibrilação atrial, uma anormalidade descrita pelo Serviço Nacional de Saúde Britânico (NHS) como causadora de "uma frequência cardíaca irregular e muitas vezes anormalmente rápida".

jdg/hpa/bde/pm/aam/cb