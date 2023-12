Um vídeo divulgado na segunda-feira (18/12) no perfil “Torah Judaism” no X (antigo Twitter), que é contra o sionismo, repercutiu na rede social. As imagens mostram um casamento judeu nos Estados Unidos em que os convidados, supostamente também judeus, se manifestam contra Israel.

A cena chamou a atenção de internautas porque, em meio à comemoração, os presentes ergueram uma bandeira da Palestina. Além disso, um homem estava trajando uma veste que mostrava a bandeira de Israel sob o símbolo de proibido, sugerindo que fosse contra o Estado de Israel.

Leia: Israel afirma ter atingido mais de 300 alvos do Hamas em Gaza

Os integrantes do Hamas invadiram o sul de Israel em 7 de outubro e executaram um ataque em que morreram 1.200 pessoas, sendo a maioria civis. A ofensiva violenta abalou as bases da sociedade israelense e as imagens das vítimas, carbonizadas ou mutiladas, muitas vezes divulgadas em tempo real, chocaram a opinião pública.

O número de mortos no confronto entre Israel e Hamas já passa de 10 mil, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, sendo mais de 4 mil crianças. Com base nestes números, em média uma criança palestina morre a cada 10 minutos devido ao conflito armado.