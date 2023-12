Um vulcão localizado ao sul de Reykjavik, a capital da Islândia, prossegue em erupção nesta terça-feira (19), mas a potência parece estar diminuindo, anunciaram as autoridades locais.

O vulcão entrou em erupção na segunda-feira à noite, em uma área onde a atividade sísmica era muito intensa desde o início de novembro.

"Uma erupção começou na Península de Reykjanes", anunciou a agência de meteorologia do país, em referência ao vulcão localizado nas proximidades da capital. "Pode ser observada em webcams e parece estar situada perto de Hagafell", um povoado ao sul da capital.

A erupção começou por volta das 22h17 GMT (19h17 em Brasília), após uma série de pequenos tremores, acrescentou a agência. "Um helicóptero da Guarda Costeira sairá para confirmar a localização exata e a magnitude da erupção",.

Às 3H00 locais, a agência meteorológica informou que intensidade da erupção estabilizou e que "a atividade está diminuindo", sem relatar quanto tempo o fenômeno pode durar. "Vamos esperar e ver o que as forças da natureza nos reservam", resumiu o presidente Gudni Thorlacius Johannesson na rede social X.

Vidir Reynisson, diretor do Departamento de Proteção Civil, pediu à população que permaneça afastada da área. "Isto não é uma erupção turística", alertou. A Islândia estava em alerta para uma possível erupção após registrar intensa atividade sísmica em novembro, que gerou milhares de pequenos tremores na península situada no sudoeste da ilha.

Os cerca de 4.000 habitantes de Grindavík, um porto pesqueiro a 40 km da capital, deixaram a área em 11 de novembro. A Islândia fica entre as placas tectônicas eurasiáticas e norte-americana e é uma das regiões vulcânicas mais ativas do planeta, com 33 vulcões ou sistemas vulcânicos catalogados como ativos.