Um líder indígena ambientalista que lutava contra o desmatamento da Amazônia por parte de produtores de coca ilegais foi assassinado na selva central do Peru, informaram organizações sociais nesta segunda-feira (18).

O líder da comunidade nativa Kakataibo, Benjamín Flores Ríos, "havia recebido ameaças de morte há uma semana por parte de agricultores de coca que buscavam invadir seus territórios" na região de Ucayali, indicou a Associação Interétnica de Desenvolvimento da Selva Peruana em um comunicado.

O crime ocorreu na noite de domingo, quando ele estava descansando em sua casa no distrito de Padre Abad, na região de Ucayali, no leste do Peru.

"Os líderes indígenas resistem ao avanço do tráfico de drogas que está operando em seus territórios", disse o líder indígena Herlin Odicio a repórteres.

Os ataques contra ativistas ambientais se multiplicaram nos últimos anos em áreas amazônicas do Peru, onde a presença das autoridades nacionais é praticamente inexistente.

Em novembro, outro ativista ambiental indígena, Quinto Inuma, chefe da comunidade Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, na região de San Martín, também foi assassinado por se opor aos madeireiros ilegais.

Segundo a Coordenadora Nacional de Direitos Humanos, pelo menos 30 ambientalistas e líderes sociais foram mortos a tiros desde 2020, quando começou a pandemia de covid-19.

