Autoridades municipais de Amsterdã determinaram nesta segunda-feira (18) o local para a construção de um polêmico "centro erótico", destinado a substituir cerca de cem vitrines do famoso Red Light District da cidade holandesa.

O Europaboulevard, localizado próximo a um centro financeiro e a uma zona residencial no sul de Amsterdã, "é o lugar mais apropriado para um novo centro erótico", afirmou a Prefeitura em um comunicado.

"Esta decisão será votada no conselho municipal" no início de 2024, acrescentou.

O governo municipal defende o projeto pelos problemas de barulho e criminalidade no Red Light District devido ao turismo de massa e à vida noturna.

No entanto, a iniciativa enfrenta críticas por parte das trabalhadoras do sexo, que desejam continuar no Red Light District, e também dos moradores dos três locais pré-selecionados em fevereiro para abrigar o projeto.

Diversas petições contra o projeto reuniram milhares de assinaturas na internet.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA), cuja sede fica a cerca de 800 metros do lugar escolhido, também se opôs ao "centro erótico".

