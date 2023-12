A Coreia do Norte disparou um míssil balístico nesta segunda-feira (18), informou o Exército da Coreia do Sul, horas depois do lançamento de um míssil de curto alcance durante a noite.

“Coreia do Norte dispara um míssil balístico não identificado na direção do Mar do Japão", anunciou o Estado-Maior Conjunto de Seul.

O governo japonês publicou no X (antigo Twitter) que a Coreia do Norte disparou “o que parece ser um míssil balístico”.

A Coreia do Norte declarou-se no ano passado uma potência nuclear “irreversível” e afirmou em diversas ocasiões que não irá renunciar ao seu programa nuclear, que o regime daquele país considera essencial para a sua sobrevivência.

