Pelo menos nove trabalhadores morreram na Índia, neste domingo (17), devido a uma explosão em uma fábrica de drones e munições, informou o governo.

A explosão aconteceu em uma fábrica da Solar Industries India na cidade de Nagpur, no estado de Maharashtra, no oeste do país, na área de embalagens.

"É muito lamentável que nove pessoas, incluindo seis mulheres, tenham morrido na explosão na Solar Industries em Nagpur", disse o vice-ministro-chefe do governo de Maharashtra, Devendra Fadnavis, na rede social X.

O governo estadual anunciou que fornecerá indenização de US$ 6 mil (R$ 29,6 mil na cotação atual) às famílias das pessoas mortas no acidente.

Os acidentes industriais são comuns na Índia. Segundo especialistas, há pouco planejamento, e as leis são aplicadas com negligência.

abh/mtp/an/mb/tt/yr