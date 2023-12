O Exército da Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte disparou, neste domingo (17), pelo menos um míssil balístico na direção do Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão.

"O Norte disparou um ou vários mísseis balísticos não identificados no Mar do Leste", declarou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em um comunicado, sem dar mais detalhes.

Esse incidente acontece um dia depois de Coreia do Sul e Estados Unidos advertirem Pyongyang de que qualquer ataque nuclear contra eles significará "o fim do regime norte-coreano".

Os dois aliados tiveram uma reunião do Grupo Consultivo Nuclear, onde abordaram a dissuasão nuclear em caso de conflito com a Coreia do Norte.

O lançamento também ocorreu para marcar o aniversário da morte do líder norte-coreano Kim Jong-il, pai do atual mandatário, Kim Jong-un, falecido em 17 de dezembro de 2011.

