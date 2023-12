Durante a transmissão do programa "Em Pauta", da "GloboNews", exibido nessa sexta-feira (15/12), os jornalistas Demétrio Magnoli e Guga Chacra protagonizaram um debate acirrado e cheio de tensão ao abordar a decisão do presidente da Argentina, Javier Milei, de restringir protestos nas ruas do país.

A troca de farpas começou depois que Guga Chacra classificou a decisão do chefe do governo argentino como "enorme hipocrisia", se referindo ao discurso de liberdade empregado por Milei durante a corrida presidencial. Demétrio Magnoli, então, refutou a fala do colega e disse “não ser verdade” que o presidente da Argentina proibiu manifestações. “O que está proibido são métodos violentos de se interromper a circulação na cidade", disse.

Na sequência, Chacha enfatizou que não foi mencionada “proibição”, mas sim “restrição”, e argumentou que a decisão de Milei representa uma regulação da liberdade de manifestação. Ele pediu ao colega para "ter cuidado" com suas palavras, destacando a responsabilidade inerente à profissão jornalística. Chacha lembrou que, apesar de Magnoli muitas vezes afirmar não ser jornalista, ele estava desempenhando esse papel no programa naquele momento.

O sociólogo Mauro Paulino, outro comentarista do programa, também fez críticas à Magnoli durante o debate, enfatizando a necessidade de "compromisso com a verdade". Diante do clima tenso, a apresentadora do “Em Pauta” Leilane Neubarth tentou suavizar o atrito entre os colegas: "O que achei muito interessante e vou compartilhar com vocês: vejam como isso mexeu conosco, com nossos comentaristas. Imaginem como isso está afetando a Argentina”, declarou.

Sanções contra manifestações

Recém-empossado, o governo de Milei anunciou, nessa quinta-feira (14/12), um novo protocolo que proíbe o fechamento de vias públicas durante manifestações. As autoridades de segurança irão intervir contra cortes, piquetes e bloqueios, sejam parciais ou totais

Anunciada no momento em que o governo implementará um ajuste fiscal que terá forte impacto na população, a decisão não agradou lideranças populares e organizações sindicais. As entidades prometeram respostas à altura.