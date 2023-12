O destróier britânico "HMS Diamond" abateu um "suposto drone de ataque dirigido contra embarcações mercantis no Mar Vermelho" na madrugada deste sábado (16), anunciou o ministro da Defesa do Reino Unido, Grant Shapps.

"A recente onda de ataques ilegais representa uma ameaça direta para o comércio internacional e a segurança marítima" na região, afirmou na rede social X, em meio a uma escalada de tensões no Mar Vermelho sob ameaça dos rebeldes huthis do Iêmen, próximos ao Hamas e ao Irã.

Neste novo suposto ataque, "um míssel Sea Viper foi disparado e conseguiu destruir o alvo", detalhou Shapps.

Os huthis já haviam alertado que atacariam embarcações que navegam ao longo da costa do Iêmen e que têm ligações com Israel, em resposta à guerra entre este país e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Nas últimas semanas, vários mísseis e drones foram abatidos por navios de guerra americanos e franceses que patrulham a área.

No fim de novembro, o Reino Unido já havia anunciado o envio do navio de guerra "HMS Diamond" ao Golfo para responder às "crescentes preocupações" sobre a segurança das rotas comerciais marítimas na região.

Na sexta-feira (15), a gigante dinamarquesa do transporte marítimo Maersk ordenou que seus navios não passassem mais pelo estreito estratégico de Bab al Mandab "até novo aviso", após vários ataques.

O armador alemão Hapag-Lloyd também anunciou no mesmo dia que suspenderia as travessias de suas embarcações porta-contêineres no Mar Vermelho até pelo menos segunda-feira, após o ataque dos huthis a um de seus navios.

Este movimento político-militar, que controla grande parte do Iêmen, pertence, tal como o Hamas e o Hezbollah libanês, ao chamado "eixo de resistência" contra Israel, apoiado pelo Irã.

