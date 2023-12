O emir do Kuwait, xeque Nawaf al Ahmad al Sabah, morreu neste sábado (16), aos 86 anos, anunciou a Corte Real, após um mandato de três anos marcado por múltiplos conflitos políticos à frente desse país do Golfo rico em petróleo.

"Com grande tristeza, lamentamos a morte do xeque Nawaf al Ahmad Al Sabah, emir do Estado do Kuwait", afirmou um comunicado divulgado pela televisão estatal.

Pouco antes, a televisão estatal interrompeu sua programação e transmitido versos do Alcorão.

Em novembro, o xeque Nawaf foi internado, devido a "um problema de saúde urgente", segundo a agência oficial de notícias KUNA, sem dar detalhes sobre a doença. Posteriormente, sua condição foi relatada como estável.

Considerando-se sua idade, sua saúde sempre foi uma questão importante durante sua gestão.

O xeque Nawaf foi nomeado príncipe herdeiro em 2006 por seu meio-irmão, xeque Sabah al Ahmad al Sabah, e assumiu o cargo de emir após sua morte em setembro de 2020, aos 91 anos.

O Kuwait está mergulhado há vários anos em uma crise profunda entre os poderes executivo e legislativo, que bloqueia qualquer tentativa de reforma.

O atual príncipe herdeiro, Mishal al Ahmad al Jaber al Sabah, meio-irmão do emir, tem 83 anos. A grande questão agora é se a família real finalmente decidirá eleger um líder mais jovem.

Este país conservador, onde os poderes soberanos estão concentrados nas mãos da família Al Sabah no poder, tem, no entanto, o Parlamento mais ativo e poderoso do Golfo.

