O braço armado do Hamas é considerado o principal responsável pelos ataques contra Israel em 7 de outubro, mas não foi o único a agir





O líder do Hamas, Moussa Abu Marzouk, em uma recente entrevista à BBC, afirmou que não mantinham todos os reféns em Gaza.

Ele declarou que alguns estavam sob o controle de "diferentes facções" que participaram dos ataques em 7 de outubro contra Israel.

A BBC Verify confirmou a participação de cinco grupos nos eventos, juntamente com o Hamas.

Embora unidos em sua vontade de usar a violência contra Israel, eles diferem em suas visões sobre como um futuro Estado palestino deveria ser administrado e qual seria o papel da religião nele.

É difícil fornecer um número exato de quantos grupos armados existem em Gaza. Então, o que sabemos sobre eles?

BBC Estima-se que o Hamas tenha entre 20 e 30.000 homens armados na Faixa de Gaza

Hamas/Brigadas de Al-Qassam

As Brigadas de Izz al-Din al-Qassam são a ala militar do movimento Hamas, que está no poder em Gaza desde 2007.

Elas recebem o nome de um clérigo visto como símbolo da resistência palestina. O grupo participou de diversas guerras com Israel, além de realizar ataques com terroristas suicidas e lançar milhares de foguetes contra israelenses.

O Hamas é uma ramificação do movimento Irmãos Muçulmanos do Egito, que teve início na década de 1920 com o objetivo de disseminar a moral islâmica e boas ações, mas que se tornou posteriormente um ator político.

Um dos objetivos dos Irmãos Muçulmanos é estabelecer um Estado regido pela lei islâmica, a Sharia.

Em 2017, o Hamas anunciou ter rompido os laços com os Irmãos Muçulmanos, mas Feras Kilani, do serviço árabe da BBC, afirma que muitos na região acreditam que isso foi apenas uma medida pública e que a relação permaneceu a mesma nos bastidores.

Classificado como organização terrorista por Israel, Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia (UE) e outros, o braço militar do Hamas liderou os ataques contra Israel em 7 de outubro.

Estima-se que o grupo tenha entre 20.000 e 30.000 combatentes na Faixa de Gaza. Nenhum outro grupo é tão poderoso e enraizado no território. O Irã apoia o Hamas, fornecendo financiamento, armas e treinamento, e seus líderes agradeceram publicamente ao Irã várias vezes por esse apoio.

BBC A Jihad Islâmica Palestina é outro grupo que conta com milhares de homens armados e que teria participado nos eventos ocorridos em 7 de outubro passado

Jihad Islâmica Palestina/Brigadas de Al-Quds

As Brigadas de Al-Quds são consideradas a segunda maior força militar na Faixa de Gaza. O grupo foi estabelecido na década de 1980 como uma ala militar do movimento Jihad Islâmica, que, assim como muitos desses grupos, é rotulado como organização terrorista pelos governos ocidentais.

O nome, que se refere a Jerusalém em árabe, ganhou destaque quando o grupo esteve envolvido em combates intensos com as forças israelenses no campo de refugiados de Jenin (Cisjordânia) em 2002.

Estima-se que o grupo tenha cerca de 2.000 combatentes, e sua relação com o Irã é relatada como mais forte do que a do Hamas, conforme informa nosso correspondente.

Embora ambos os grupos busquem uma Palestina independente onde o Islã desempenhe um papel importante no governo, a versão da Jihad Islâmica seria um Estado religioso de linha mais dura.

Em uma entrevista recente com a emissora Al Jazeera, um de seus líderes admitiu que tinham tomado 30 reféns de Israel em 7 de outubro, mas agora afirmam ter devolvido aqueles que eram mulheres e crianças. O líder da Jihad Islâmica se recusou a confirmar quantos reféns ainda retêm.

Reuters O Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) ganhou destaque nos principais meios de comunicação do mundo devido aos sequestros de aviões que protagonizou décadas atrás

Frente Popular para a Libertação da Palestina/Brigadas de Abu Alí Mustafá

Anteriormente conhecidas como Forças de Resistência Popular, as Brigadas de Abu Alí Mustafá são a ala militar do FPLP, um grupo marxista-leninista ou comunista.

Tornou-se amplamente conhecido por sequestros de aviões e outros ataques globalmente impactantes, especialmente nas décadas de 1960 e 1970.

Antes da ascensão do Hamas, era o segundo maior grupo palestino. Alguns relatos sugerem que eles têm reféns, mas a BBC não conseguiu verificar de forma independente.

Brigadas de Al-Nasir Salah al-Deen

Fundada em 2000, é conhecida por ter participado anteriormente em ataques conjuntos com o Hamas, incluindo o sequestro do soldado israelense Gilad Shalit em 2006.

É a terceira facção mais proeminente em Gaza, aliada ao Hamas e à Jihad Islâmica na Palestina, e atua como força policial na Faixa.

Tem sido suficientemente poderosa para lançar seus próprios foguetes contra Israel e alegou ter capturado vários soldados israelenses em 7 de outubro, sem fornecer qualquer prova.

Reuters O partido Fatah, que governa na Cisjordânia ocupada, também possui diversas milícias, e acredita-se que alguns de seus membros tenham participado nos ataques contra Israel

Brigada de los Mártires de Al-Aqsa

Um grupo militante associado ao movimento Fatah, embora não seja apoiado diretamente por este último. Fatah é a organização política secular que lidera a Autoridade Nacional Palestina na Cisjordânia ocupada.

No entanto, após perder o controle da Faixa de Gaza para o Hamas nas eleições de 2006, o Hamas forçou o grupo a abandonar o território no ano seguinte.

Existem diferentes facções da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa afiliadas a diferentes líderes do Fatah, mas em Gaza agora têm pouca força.

Isso não impediu que alguns membros fossem vistos participando nos ataques de 7 de outubro, de acordo com a investigação da BBC Verify.

Foram encontradas imagens que aparentemente os mostravam envolvidos, tanto no dia dos ataques quanto nos exercícios de treinamento anteriores com outros grupos.

Feras Kilani, da BBC, afirma que é difícil determinar se foi uma decisão do grupo participar ou simplesmente uma escolha individual.

Brigadas Muyahidines

Este grupo também tem raízes em Fatah, mas mantém vínculos com a Jihad Islâmica e adota ideologias religiosas extremas.

É outro grupo que alega ter capturado reféns em 7 de outubro.

*Com informações adicionais de Abdirahim Saeed