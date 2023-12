Um lote com seis camisas usadas por Lionel Messi na campanha do título da Argentina na Copa do Mundo de 2022, uma delas na final contra a França, foi arrematado por US$ 7,8 milhões (R$ 38,1 milhões na cotação atual), anunciou a casa de leilões Sotheby's nesta quinta-feira (14).

O valor da venda foi inferior aos US$ 10 milhões (R$ 48,9 milhões) estimados pela Sotheby's antes do leilão, mas foi "um dos preços mais altos de um item de coleção esportiva".

Como é habitual, a casa não revelou nenhuma informação sobre o comprador das camisas, que como descreveu Brahm Wachter, especialista esportivo da Sotheby's, estão "vinculadas ao auge da carreira do jogador de futebol mais bem-sucedido da história".

O item esportivo mais caro já vendido em um leilão segue sendo o uniforme que Michael Jordan usou nas Finais da NBA de 1998, quando o astro e a franquia conquistaram seu último título da liga americana de basquete. A venda foi feita em setembro de 2022, no valor de US$ 10,1 milhões (R$ 49,3 milhões)

O lote de Messi recebeu três lances desde que o leilão foi aberto pela internet, em 30 de novembro.

As camisas foram usadas pelo craque argentino nos primeiros tempos dos jogos da fase de grupos do Mundial contra Arábia Saudita e México, nas oitavas de final contra a Austrália, nas quartas contra a Holanda, nas semifinais contra a Croácia e na final contra a França, que terminou com a vitória da 'Albiceleste' nos pênaltis.

