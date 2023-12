A China afirmou, nesta quinta-feira (14), que mediou um cessar-fogo temporário nos combates entre a junta militar e os grupos étnicos armados no norte de Mianmar, perto da fronteira de seu país.

As recentes negociações entre o Exército e os grupos, mediadas pela China, deram lugar a vários acordos "que incluem o cessar-fogo temporário e a manutenção do diálogo", disse a porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Mao Ning, em um comunicado.

Os confrontos começaram no norte do estado birmanês de Shan depois que o Exército de Arakan (AA), o Exército da Aliança Democrática Nacional de Mianmar (MNDAA) e o Exército de Libertação Nacional Ta'ang (TNLA) lançaram uma ofensiva no final de outubro.

Os grupos tomaram posições militares e centros fronteiriços vitais para o comércio da China, neste que os analistas consideram como o maior desafio militar para a junta desde que ela tomou o poder em 2021.

"O conflito no norte de Mianmar está experimentando uma clara distensão", disse Mao.

"Isso não serve apenas aos interesses de todas as partes envolvidas com Mianmar, mas também ajuda a garantir a paz e a tranquilidade na fronteira entre China e Mianmar", destacou.

