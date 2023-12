O deputado Hasan Bitmez discursava no Parlamento da Turquia, no início desta semana, quando teve um ataque cardíaco. Ele falava sobre a guerra entre Hamas e Israel e fazia críticas ao país. O momento foi capturado pela transmissão ao vivo da sessão legislativa e viralizou nas redes sociais.

O parlamentar teve um infarto e caiu no chão, batendo a cabeça no chão de mármore. Ele foi socorrido por colegas e chegou a receber massagem cardíaca. “Mesmo que a história permaneça em silêncio, a verdade não permanecerá em silêncio. Eles acham que, se se livrarem de nós, não haverá problema. Não conseguirão escapar do tormento da consciência. Mesmo que você escape do tormento da história, não poderá escapar da ira de Alá”, disse, segundos antes de cair, inconsciente.

Bitmez foi retirado do parlamento em uma maca e encaminhado para o hospital. Segundo reportagem da BBC, o parlamentar é diabético e possui dois stents cardíacos.

O Ministério da Saúde da Turquia publicou nas redes sociais que o estado de saúde do deputado era extremamente grave. Segundo a pasta, um exame de angiografia foi realizado e constatou que duas artérias estavam completamente bloqueadas. Bitmez está conectado a um respirador pulmonar e segue na UTI sem previsão de alta.