O Atlético de Madrid vai entrar no sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões como cabeça-de-chave depois de vencer a Lazio por 2 a 0 nesta quarta-feira (13), garantindo assim o primeiro lugar do Grupo E.

Os gols do francês Antoine Griezmann (6') e do brasileiro Samuel Lino (51') deram a vitória aos 'rojiblancos', que precisavam apenas de um empate para terminar como líderes da chave, à frente da equipe italiana, também classificada para as oitavas.

O Atlético estará no sorteio da próxima fase (que será realizado na segunda-feira) como primeiro colocado do seu grupo pela primeira vez desde a temporada 2016/2017.

O gol que abriu o placar no estádio Metropolitano nesta quarta aconteceu logo no início após Samuel Lino roubar uma bola e tocar para Griezmann, que chutou para fazer 1 a 0.

- Griezmann perto de recorde -

O atacante francês, que voltou a ser um dos líderes de sua equipe até sair de campo no intervalo, chegou a seu 171º gol com a camisa do Atleti, a apenas dois gols do recorde histórico do lendário Luis Aragonés.

Aliás, Griezmann também alcançou com este quinto gol na Liga dos Campeões seu companheiro de equipe Álvaro Morata e os atacantes do City, Erling Haaland, e do United, Rasmus Hojlund, no topo da artilharia da principal competição continental de clubes.

Com a vantagem, o 'Atleti' sofria pressão, mas sem deixar de procurar sair no contra-ataque e quase aumentou antes do intervalo por meio de Mario Hermoso. Mas seu gol foi anulado após revisão do VAR devido à posição de Lino, que atrapalhou o goleiro Ivan Provedel (38').

O brasileiro, que já havia dado a assistência para o primeiro gol de seu time, compensou no início do segundo tempo.

Ele aproveitou uma sobra na área e chutou de primeira no ângulo de Provedel (51').

O jovem brasileiro marcou seu quarto gol nesta temporada, na qual se tornou peça importante do time de Simeone.

A Lazio do técnico Maurizio Sarri tentou pressionar a saída do Atlético, mas sem a intensidade que aplicou nos primeiros 45 minutos e sem levar perigo à meta de Oblak.

O time italiano, já classificado, pareceu se conformar com o resultado e o placar não mudou mais.

