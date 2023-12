Hunter Biden, filho mais novo do presidente americano, deu uma entrevista coletiva incomum nesta quarta-feira (13) para isentar seu pai de estar envolvido em seus polêmicos negócios, amplamente criticados pela oposição republicana.

"Permita-me dizer da forma mais clara possível: meu pai não participou financeiramente em meus negócios", afirmou Hunter Biden diante do Congresso dos Estados Unidos.

"Nem como advogado em exercício nem como membro do conselho de administração (da gigante do gás ucraniana) Burisma, nem na minha associação com um empresário chinês nem nos meus investimentos aqui ou no exterior, e muito menos como artista", enumerou.

Os conservadores, que possuem maioria em uma das câmaras do Congresso dos EUA, acusam Joe Biden de ter utilizado sua influência quando era vice-presidente de Barack Obama (2009-2017) para possibilitar que o filho fizesse negócios obscuros na China e Ucrânia.

Por este motivo, foi aberto um inquérito de impeachment no Congresso, que pretendem formalizar na tarde desta quarta-feira.

Tanto o presidente quanto os democratas e Hunter negam as acusações.

O filho mais novo de Biden, um ex-empresário de 53 anos, se tornou o alvo favorito da direita americana. Ele reconheceu "ter cometido erros em sua vida", mas acusou "os trumpistas", apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump, de tentarem "desumanizá-lo" para "prejudicar" seu pai.

"Violaram minha privacidade, atacaram minha mulher, meus filhos, minha família e meus amigos. Ridicularizaram minha luta contra o vício", acrescentou ele, que sofreu de dependência de álcool e crack e foi acusado de dois crimes.

"Menosprezaram minha recuperação e tentaram me desumanizar, tudo para envergonhar e prejudicar meu pai, que dedicou toda a sua vida ao serviço" público, declarou ele, que garante estar "limpo" atualmente.

Por este motivo, Hunter Biden recusou participar de uma audiência a portas fechadas organizada pelos republicanos, que havia sido marcada para esta quarta-feira no Capitólio.

O atual presidente americano nunca se pronunciou em detalhes sobre os problemas de seu filho, mas sempre o apoiou.

"Durante minha batalha contra o vício, meus pais estiveram ao meu lado, literalmente salvaram a minha vida", disse Hunter nesta quarta.

