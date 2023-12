O Exército israelense efetuou disparos contra pacientes do hospital Kamal Adwan, que teve o cerco reforçado no norte da Faixa de Gaza, disse, nesta quarta-feira (13), o porta-voz do Ministério da Saúde do Hamas, Ashraf al-Qidreh.

"As forças de ocupação reforçaram o cerco ao hospital Kamal Adwan, atirando contra os quartos dos pacientes" e impedindo o fornecimento de água e alimentos, disse Al-Qidreh em um comunicado.

"Tememos a morte de 12 crianças que estão sob cuidados pediátricos, porque estão privadas de leite e de equipamentos de sobrevivência", acrescentou.

"Os doentes e os feridos" são impedidos de entrar no hospital, acrescentou.

A AFP não conseguiu verificar essas informações, e o Exército israelense não comentou o assunto.

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou hoje que a guerra entre Israel e o movimento islamista palestino na Faixa de Gaza causou 18.608 mortes desde o início dos ataques israelenses, em 7 de outubro.

O governo do Hamas considera que 50.594 pessoas ficaram feridas desde então, de acordo com um comunicado do ministério. O ataque do Hamas deixou 1.200 mortos em Israel em 7 de outubro, segundo as autoridades israelenses.

