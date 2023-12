O Colônia foi multado nesta quarta-feira (13) em 595 mil euros (R$ 3,1 milhões na cotação atual), recorde na Bundesliga, pelo uso de sinalizadores e lançamento de objetos no campo por seus torcedores durante um jogo em outubro.

Esta é a punição mais rigorosa já imposta por mau comportamento de torcedores no futebol alemão. Cerca de um terço da multa pode ser revertido ao próprio clube para a implementação de medidas de segurança, informou a Federação Alemã de Futebol (DFB).

Os incidentes atrasaram em vários minutos a partida contra o contra Borussia Mönchengladbach, no dia 22 de outubro, que terminou com a vitória do Colônia por 3 a 1.

O Colônia prometeu recorrer para obter uma "redução significativa" da multa, após o diretor-geral do clube, Christian Keller, declarar que a punição causaria um "enorme prejuízo financeiro".

