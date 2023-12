O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, visitará Israel na quinta e sexta-feira (14 e 15), informou nesta quarta (13) o governo dos Estados Unidos, após divergências entre estes dois países aliados.

De acordo com um comunicado de imprensa de Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional – diretamente vinculado ao presidente dos EUA, Joe Biden –, Sullivan se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, com o "gabinete de guerra" israelense e com o presidente Isaac Herzog.

A Casa Branca observou que a viagem se destina a "discutir os últimos desenvolvimentos em Israel e Gaza".

O anúncio surge depois de a Assembleia Geral da ONU ter pedido um "cessar-fogo humanitário" imediato em Gaza, em um texto não vinculativo aprovado na noite de terça-feira.

Em meio à crescente pressão internacional pelos incessantes e intensos bombardeios de Gaza, Israel tem recebido críticas inclusive dos Estados Unidos, o seu principal aliado.

O presidente Joe Biden criticou os bombardeios "indiscriminados" de Gaza em resposta aos ataques perpetrados pelo grupo islamista palestino Hamas em 7 de outubro, que desencadearam o conflito, mas também instou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a "mudar" a composição do Executivo apoiado por grupos ultraconservadores.

