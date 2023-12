A Real Sociedade garantiu a primeira posição do Grupo D da Liga dos Campeões ao empatar nesta terça-feira (12) com a Inter de Milão em 0 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, na última rodada da fase de grupos.

O time espanhol chegou à Itália empatado em pontos com a Inter, mas com melhor saldo de gols, critério usado após o empate entre as equipes também no jogo de ida (1 a 1), na Espanha.

A primeira posição leva a Real Sociedad a um confronto teoricamente mais fácil nas oitavas de final. Com três empates e três empates, a equipe encerra a fase de grupos invicta, tendo sofrido apenas dois gols em seis partidas.

A Inter, líder da Serie A e finalista da Champions na temporada passada, pouco ameaçou o gol defendido pelo goleiro Álex Ramiro, diante de um adversário organizado e que controlou a posse de bola.

Ambas as equipes conhecerão seus rivais nas oitavas no sorteio que será realizado na próxima segunda-feira.

No outro jogo do Grupo D, o Benfica conseguiu sua primeira vitória nesta Champions, jogando fora de casa contra o RB Salzburg (3 a 1), resultado que leva o time português para a disputa do playoff de acesso às oitavas de final da Liga Europa.

bur-dam/iga/cb/aam