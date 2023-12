O Al-Ittihad, do técnico argentino Marcelo Gallardo e do atacante francês Karim Benzema, derrotou o Auckland City da Nova Zelândia por 3 a 0 nesta terça-feira (12), na primeira rodada do Mundial de Clubes da Fifa, e vai enfrentar o Al Ahly do Egito por uma vaga nas semifinais, contra o Fluminense.

Jogando em casa, o time saudita decidiu a partida marcando os três gols em 11 minutos no primeiro tempo.

O brasileiro Romarinho (29') abriu o placar para o Al-Ittihad, antes dos franceses N'Golo Kanté (34') e Karim Benzema (40') fecharem a conta no King Abdullah Sports City, em Jidá.

O ex-atacante do Real Madrid se tornou o primeiro jogador a marcar em quatro edições diferentes do Mundial, enquanto o argentino Emiliano Tade, do Auckland, entrou no segundo tempo da partida e chegou a sua nona participação no torneio, mais do que qualquer outro jogador.

Gallardo, que fez seu sexto jogo no comando do Al-Ittihad (quatro vitórias, um empate e uma derrota), agora terá que pensar no Al Ahly, campeão africano. Os dois times se enfrentam na próxima sexta-feira e o vencedor será o adversário do Fluminense no dia 18 de dezembro.

