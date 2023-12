PSV Eindhoven e Arsenal empataram nesta terça-feira (12) em 1 a 1, pela última rodada do Grupo B da Liga dos Campeões, jogo em que as duas equipes entraram em campo já classificadas para as oitavas de final.

Com o primeiro lugar da chave já garantido, os 'Gunners' encararam a partida sem correr riscos, raramente sendo pressionados pelos holandeses.

As duas equipes iniciaram o duelo no Philips Stadion em Eindhoven com escalações alternativas, priorizando poupar os jogadores mais essenciais para os campeonatos nacionais.

O Arsenal saiu na frente com um gol de Eddie Nketiah (42'), e após o intervalo o belga Yorbe Vertessen enganou Aaron Ramsdale (50') para marcar o gol de empate.

Na outra partida da chave, o Lens venceu o Sevilla por 2 a 1, garantindo assim a terceira posição da chave e uma vaga no playoff da Liga Europa.

