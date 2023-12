Enquanto encontros de confraternização celebram o fim do ano, o universo elabora um "presente" especial para 2023. É que haverá, na próxima semana, chuvas de estrelas cadentes que poderão ser vistas em diversas partes do mundo.

As Gemínidas, como é denominado este fenômeno, serão vistas das 22h de quarta (13/12) até as 2h de quinta-feira (14/12) em locais do Hemisfério Norte e no Sul global, incluindo o Brasil. O acontecimento, porém, será mais visível às pessoas que vivem no Norte.

O espetáculo da Gemínidas consiste no surgimento de 150 meteoros por hora. Originada do asteroide 3200 Phaethon, a chuva de meteoros é composta por detritos, como pedaços de rocha e poeira, deixados pelo asteroide em sua órbita solar.

As Gemínidas recebem esse nome por parecer se originar da constelação de Gêmeos quando vista da Terra, embora possa ser observada em qualquer lugar do céu. Há registros deste fenômenos em outros anos.

Leia também: Bolsonaro alfineta Lula na Argentina: 'Será meu ministro do Turismo'



Luzes natalinas



A preparação para a celebração do nascimento de Jesus Cristo, no calendário cristão, contará com luzes vindas do universo. É que Gemínidas estão previstas para a antevéspera do Natal, 23 de dezembro.

Para melhor apreciação, recomenda-se buscar locais escuros, afastados das luzes urbanas, permitindo que os olhos se acostumem à escuridão antes de presenciar as luzes coloridas.

O que são as Gemínidas?



Gemínidas são chuvas de meteoros decorrentes da passagem do objeto 3200 Faetonte (um asteroide brilhante com diâmetro de cerca de 5km). Todo ano, quando a órbita do asteroide se aproxima com a da Terra, vários pequenos pedaços são soltos na atmosfera. Isso provoca grande chuva de meteoros visível ao olho nu.