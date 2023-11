Imagem de um Osprey em Okinawa, no Japão. Aeronave é igual à que caiu em acidente com oito ocupantes

Um avião militar Osprey das Forças Armadas dos Estados Unidos, com oito pessoas bordo, caiu nesta quarta-feira (29) na costa do Japão, informou a Guarda Costeira nipônica.

"Recebemos a informação às 14H47 (2H47 de Brasília) de que o Osprey do Exército americano caiu perto da ilha de Yakushima", declarou uma porta-voz da Guarda Costeira à AFP.

"Também fomos notificados de que havia oito tripulantes a bordo", acrescentou. "Não há mais informações no momento".

A aeronave, que combina as funções de helicóptero e de um avião turboélice e pode decolar e pousar verticalmente, havia decolado da base aeronaval americana de Iwakuni, perto de Hiroshima (oeste do Japão), com s seguia para a base militar de Okiwana, no extremo sudoeste do arquipélago.

O Bell-Boeing V-22 Osprey, produzido em conjunto pela fabricante de aviões americana Boeing e pela empresa especializada em helicópteros Bell, provoca polêmica devido a vários acidentes fatais desde o início de sua operação, em 1989.

No final de agosto, três marines americanos morreram em um acidente com um Osprey no norte da Austrália.