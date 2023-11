O acordo entre Israel e o Hamas foi estendido por mais dois dias. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores de Doha pelo X (antigo Twitter). Dessa forma, mais dez reféns do Hamas devem ser liberados na terça-feira e outros dez na quarta-feira. Enquanto, Israel deve liberar 30 prisioneiros palestinos a cada dia.

O cessar-fogo terminaria nesta segunda-feira (27/11) após a liberação de 58 reféns e 117 palestinos.

Israel ainda não confirmou a prorrogação do acordo. Mas o Hamas já emitiu uma nota em que também confirma a extensão da trégua. "Um acordo foi alcançado com os irmãos do Catar e Egito", diz a nota.