A norte-americana Kimberly McCormick, que mora em Washington, denunciou um centro médico no México após acordar de uma cirurgia com implantes de silicone nos seios e enxerto de gordura nos glúteos. O caso aconteceu em outubro, quando Kimberly viajou ao país pela segunda vez. Na primeira ocasião, há seis anos, ela passou por procedimento de perda de peso.



Agora, ela desejava retirar a pele flácida dos braços, coxas e barriga, o que acabou não sendo atendido. Um coordenador médico do hospital foi alertado por ela, mas o profissional afirmou que a paciente teria pedido as plásticas. “Quando acordei, meu peito estava muito dolorido e comecei a chorar. Eu nunca pediria por isso, nunca”, declarou a mulher em entrevista ao canal Fox 13.

Ela ainda foi obrigada a pagar US$ 2,5 mil dólares (cerca de 12 mil reais) pelas intervenções não solicitadas. “Eles pegaram meu cartão e não pude fazer nada pois estava sozinha e debilitada”, lembra.



Filha de Kimberly, Misty Ann McCormick acompanhou a mãe no hospital e alegou que as condições de higiene no local eram péssimas. Elas só foram liberadas após assinatura de documento sugerindo que a cirurgia indesejada foi autorizada. Um mês após o procedimento, a idosa tem dificuldade de cicatrização e tenta juntar dinheiro para retirar as próteses.