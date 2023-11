Saúde

A descoberta da Argolândia, continente que desapareceu há 155 milhões de anos

Era um enorme pedaço de terra, de cerca de 5 mil km de extensão, que se separou do oeste da Austrália, quando o país fazia parte - juntamente com a América do Sul, África, Índia e Antártica - do antigo supercontinente de Gondwana