O governo do Hamas acusou, nesta quarta-feira (8), a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA, na sigla em inglês) de "conluio" com Israel no "deslocamento forçado" da população do norte da Faixa de Gaza para o sul.

"A UNRWA e seus dirigentes são responsáveis por essa catástrofe humanitária", já que "se dobraram desde o primeiro momento aos ditames da ocupação, abandonando suas posições e renunciando à sua responsabilidade com centenas de milhares de habitantes" do norte de Gaza, afirmou o chefe do serviço de imprensa do governo do Hamas, Salama Maruf, em um comunicado.

Na mesma nota, ele denunciou um "claro conluio" da agência da ONU com "a ocupação [uma referência a Israel] e com seus planos de deslocamento forçado".