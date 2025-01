Lua Minguante em Escorpião: 3 rituais de desapego para transformar seu 2025

1. Banho de ervas na Lua Minguante em Escorpião para limpeza energética

1 punhado de arruda;

1 punhado de alecrim;

1 punhado de lavanda;

1 litro de água quente.

Como fazer:

Ferva a água e desligue o fogo.

Adicione as ervas e tampe, deixando infusionar por 10 minutos.

Tome seu banho normal e, no final, despeje a mistura do pescoço para baixo, mentalizando tudo o que você deseja deixar para trás.

2. Queima simbólica: se liberte do passado!

Papel e caneta;

Uma vela (branca ou roxa);

Um recipiente seguro para queimar papel.

Como fazer:

Escreva no papel tudo o que você deseja desapegar: sentimentos, situações, crenças limitantes.

Acenda a vela e, com cuidado, queime o papel no recipiente.

Enquanto o papel queima, visualize essas energias se dissipando e dando lugar a novas oportunidades.

Ao final da queima, sopre as cinzas ao vento, como um gesto de despedida e gratidão pelos aprendizados.

3. Meditação do cordão energético na Lua Minguante em Escorpião

Um lugar tranquilo.

Uma tesoura ou faquinha (opcional, para reforçar o simbolismo).

Como fazer:

Sente-se em um lugar calmo e feche os olhos.

Imagine um cordão de luz conectando você àquilo que deseja desapegar.

conectando você àquilo que deseja desapegar. Visualize-se cortando esse cordão com a tesoura (ou apenas imagine o corte sendo feito).

Sinta a liberdade e a energia retornando para você.

Por que a Lua Minguante em Escorpião é tão especial?

Neste dia 21 de janeiro, achega às 17h30 (horário de Brasília) para fazer um convite muito importante: que tal? Escorpião, conhecido por sua intensidade e poder de transformação, faz deste um momento ideal para desapegar do que não serve mais e abrir espaço para novas energias. Então se a cabeça ainda está lá no ano que passou, vamos juntos descobrirpara aproveitar essa fase e iniciar 2025 de vez, com energia renovada.Nada como umpara mandar embora aquelas energias que insistem em ficar! Escolha ervas que ressoam com purificação e renovação, como arruda , alecrim e lavanda. Aqui vai o passo a passo: Você vai precisar de:Esse ritual é perfeito para limpar a energia acumulada e trazer leveza ao corpo e à mente. Escorpião é o signo da transformação, e nada melhor do que simbolizar isso com fogo! A queima simbólica é um ritual simples e muito eficaz. Você vai precisar de:Lembre-se de fazer isso em um local ventilado e seguro!Muitas vezes, nos apegamos a pessoas ou situações que drenam nossa energia. Este ritual ajuda a, mas muito poderosa. Você vai precisar de:Essa meditação é simples, mas incrivelmente poderosado que não faz mais sentido.A energia desta fase lunar é perfeita para limpezas, encerramentos e transformações . Escorpião intensifica esse processo, ajudando a cortar laços com o que nos impede de crescer. Aproveite este momento para refletir, deixar ir e se preparar para um ano novo cheio de possibilidades! Se você gostou dessas dicas, compartilhe com quem também precisa de uma energia renovada para 2025. E lembre-se: o poder da transformação está em suas mãos!