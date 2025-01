Com a entrada do Sol em Aquário, um novo tipo de energia toma conta do zodíaco. Durante este período, que em 2025 começa no dia 19 de janeiro às 17h e vai até 18 de fevereiro às 07h06, as palavras-chave são criatividade, liberdade e conexão coletiva. Diferente do ritmo estruturado de Capricórnio, Aquário chega para nos tirar da zona de conforto e incentivar pensamentos mais fora do comum.

Aquário é um signo de ar, regido por Urano, o planeta das inovações e das mudanças inesperadas. Isso faz com que este seja um momento propício para quem deseja experimentar coisas novas ou se aventurar em projetos que tenham um impacto maior na sociedade. É como se o cosmos nos convidasse a pensar menos no “eu” e mais no “nós”.

Sol em Aquário: o que você deve fazer?

Participe de grupos ou projetos coletivos: este é um bom momento para se envolver em atividades que promovam o bem-estar geral. Seja participando de um grupo de voluntariado, seja unindo forças com pessoas que compartilham interesses em comum, o foco é ampliar a troca de ideias e experiências.

Explore novas ideias: durante este período, é comum surgir aquele estalo de inspiração . Aproveite! Pode ser um curso diferente, um hobby que sempre quis testar ou até uma mudança na rotina. Pequenas iniciativas podem transformar o seu olhar sobre o mundo.

Atualize-se tecnologicamente: como Aquário tem forte conexão com a tecnologia, é hora de dar atenção às inovações. Isso pode significar aprender a mexer em uma nova ferramenta, investir em conhecimento digital ou até explorar novas plataformas de comunicação.

Reflita sobre o impacto coletivo das suas escolhas: qualquer atitude individual tem reflexos que alcançam outras pessoas. Este é o período ideal para ajustar comportamentos que possam contribuir para um ambiente mais harmonioso e justo.

O que evitar durante o Sol em Aquário?

Fugir de mudanças: Aquário não combina com resistência ao novo. Se algo diferente surgir, em vez de recuar, tente experimentar. Nem sempre as coisas dão certo de primeira, mas a experiência em si já vale a pena.

Agir de forma egoísta: este momento nos lembra de como a colaboração pode trazer benefícios para todos. Busque um equilíbrio entre o que é melhor para você e para o grupo ao qual pertence.

Subestimar suas ideias: mesmo que algo pareça inusitado ou "maluco", pode ser exatamente isso que as pessoas estão procurando. Confie nos seus insights e não tenha medo de compartilhá-los.

O Sol em Aquário nos convida a expandir nossos horizontes mentais e emocionais. Mais do que nunca, este é um período para olhar além das aparências e procurar soluções para os desafios coletivos. Se você costuma se prender ao conhecido, talvez seja a hora de experimentar novos caminhos, mesmo que pequenos.

A energia deste signo também nos lembra da importância de sermos autênticos sem deixar de lado o bem-estar do próximo. Seja através de uma conversa, um gesto ou uma ideia compartilhada, cada um de nós tem a capacidade de contribuir para um futuro mais colaborativo e criativo. Aproveite o momento para tirar os planos do papel e dar o primeiro passo em direção a algo maior.