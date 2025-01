Céu do Dia - Insights Astrológicos crédito: Wemystic

Começamos uma nova semana sob a influência da Lua Crescente em Áries. Essa lua o impulsiona fortemente para novas atividades, empreendimentos, sonhos e projetos. Além disso, por ser a primeira Lua Crescente do ano, é o momento perfeito para começar a trabalhar e avançar em suas metas. Sim, aquelas que você propôs logo no final do ano, lembra-se?Aproveite o que esse dia pode lhe oferecer, pois o universo te convida a agir com confiança, sentindo mais determinação para enfrentar os desafios que possam surgir.No entanto, com a entrada de Marte em Câncer, você pode se sentir tentado a se fechar em sua concha se as coisas começarem a ficar complicadas. Você tenderá a evitar conflitos e disputas que possam ocorrer, mas tente se agarrar às energias que a Lua de hoje lhe traz.Vamos lhe dar um conselho: encontre um momento ou espaço em que possa recuperar sua compostura e organizar sua mente.