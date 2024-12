Simpatias de Natal para renovar energias e realizar desejos

2 simpatias de Natal para renovação

Simpatia para atrair energias positivas no Natal Você vai precisar de: Duas velas de sete dias coloridas;

Um prato;

Com as duas velas de sete dias que contenham 7 cores em mãos, coloque uma vela em cima do prato e acenda a primeira no dia 24 de dezembro à noite, na véspera do Natal. Após ter acendido, faça uma oração de pedidos, peça tudo o que deseja alcançar em sua vida no ano novo que aí vem. Todas as virtudes como amor, paz, sucesso, alegria, satisfação, riqueza, fartura, saúde e tudo o que sentir em seu coração. Tudo o que você precisa e que pedir em sua oração estará representado nas cores da vela. Deixe-a queimar em um ambiente aberto. No dia 31, repita todo o rito acendendo a segunda vela, repetindo os pedidos e já mentalizando o ano que se inicia. Tudo o que você pedir com fé irá acontecer. Essa simpatia é para o Natal e ano novo.

Simpatias de Natal para alcançar os desejos Material: Papel vermelho;

Tesoura;

Régua;

Recorte o papel vermelho em tiras de 6x12cm e escreva nessas tiras uma palavra que represente o que você quer ganhar no Natal para sua vida, por exemplo: riqueza, amor, dinheiro, sucesso, emprego e tudo o que quiser. Após ter escrito o que você deseja, pendure as tiras na árvore de Natal. Durante todo o período de Natal, olhe para as tiras e mentalize o que escreveu e o que deseja, dessa forma, o papel vermelho irá potencializar o seu pedido. Quanto desmontar a árvore de Natal, guarde as tiras em uma agenda e continue mentalizando seus pedidos para que eles aconteçam.

No Natal , é certo afirmar que existe uma energia diferente que acaba por contagiar a todos que se envolvem nessa grande festa. Por possuir um caráter bondoso, essa festa proporciona uma reflexão e um questionamento sobre tudo o que eu fizemos no ano e tudo o que poderíamos ter feito de uma melhor forma. ConheçaO Natal é repleto de amor e alegria, famílias se reúnem, pessoas decoram suas casas, acabam refletindo sobre seus erros e pedem perdão. Esse espírito e essa motivação que o Natal proporciona resulta numa grande vibração positiva que atrai a todos e os envolve nessa expectativa de uma vida melhor e de novas atitudes e decisões. Com essas expectativas, surge também o desejo de querer alcançar seus objetivos e de obter assertividade em todas as suas ações. Aprenda algumas simpatias de Natal para atrair boas energias não só nesse período, mas em todo o ano que se inicia a partir dessas festas. As simpatias de Natal são sempre realizadas nesse momento oportuno visando o seu alcance e sua realização com efeito mais breve possível e toda a energia e motivação que você colocar em seus pedidos será a carga suficiente para que seus desejos aconteçam como o esperado.