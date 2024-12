Cores de velas e simpatias: conheça as melhores para seu fim de ano

Entendendo as cores de velas e simpatias

Vela laranja

Vela marrom:

Cura de animais;

Ganho de objetos físicos;

Maior praticidade.

Vela preta:

Vela vermelha:

Amor e sensualidade;

Coragem;

Energia;

Paixão.

Vela amarela:

Vela rosa:

Vela verde:

Vela azul:

Calma;

Clareza de espírito;

Meditação;

Paz;

Vela roxa:

Vela Branca:

Proteção;

Paz;

Pureza;

Verdade;

Usos em geral.

Hoje vamos falar a respeito de cores de velas simpatias . Afinal de contas, todos os tons tem diferentes significados e por isso a cromoterapia é tão importante. Assim sendo, que tal utilizá-la para ter um ano novo de acordo com seus sonhos e objetivos?Dessa forma, veja a seguir as principais informações sobre as cores de velas e simpatias ligadas a elas, oferecidas em parceria com o site Supersticiosidade . Saiba também como usar cada tom ao seu favor para ter um ano novo especial e veja ainda de que forma utilizar tudo isso ao seu favor nas celebrações de fim de ano.Assim como roupas e outros itens, a cor de cada vela também está ligada a alguns aspectos importantes. Dessa forma, é importante dar atenção para o que você deseja ao utilizar cores de velas e fazer as simpatias ligadas a esses objetos. Veja o significado de cada uma a seguir.

Veja nossa Coleção de Velas na Loja Virtual

Associando cores de velas e simpatias para seu o Ano Novo

Acenda uma vela da cor de sua preferência e mentalize seus desejos para o próximo ano. Enquanto faz isso, deixe queimar junto um incenso de sua preferência;

Para dinheiro, acenda uma vela verde e tenha consigo sete moedas de valores diversos e três sementes de abóbora. Coloque a cera que queimar sobre as moedas e as sementes, mentalizando seus ganhos. Deixe tudo guardado como amuleto;

Já para o amor, use uma vela rosa ou vermelha dependendo do que deseja. Acenda-a e prepare um banho com arruda, guiné, manjericão, alecrim e espada de São Jorge. Ore pelo que quer enquanto a vela queima e depois jogue seu banho do pescoço para baixo;

Para ter proteção, acenda uma vela preta e prepare um banho de sal grosso. Ore pelo que deseja enquanto a vela queima e em seguida jogue a mistura do pescoço para baixo;

Por fim, para ter sucesso você pode usar uma vela branca e orar bastante. Acenda junto um incenso de sua preferência e ore por aquilo que quer alcançar.

Considerações importantes

Agora que você já sabe o significado de cada cor, veja a seguir uma série de simpatias para tornar o seu ano melhor e mais próspero. É importante lembrar de mentalizar os seus desejos de uma forma sincera e com bastante fé para que se realizem:Embora os rituais acima levem apenas algumas cores e pedidos específicos, nada impede que você os faça com outras velas mentalizando coisas diferentes. Além disso, essas simpatias não tem dias ou horas específicas para colocá-las em prática. Mas, se as realizar em datas como o último dia do ano, seus resultados serão ainda mais promissores.Além das simpatias com velas, você também pode usar roupas de diferentes cores e tons. A lógica é a mesma e as peças que usar atrairão aquilo que quiser de acordo com a cor de cada uma. Mas não se esqueça que é preciso ter bastante fé para realizar os seus objetivos. Por fim, tenha em mente que, seja qual for a simpatia que você fizer, tudo vai acontecer em seu tempo. Seja como for, usar o poder das cores das velas pode trazer coisas maravilhosas pra o seu ano novo. Assim sendo, siga essas dicas e concentre-se em tudo o que você deseja alcançar com bastante fé e consciência que certamente os resultados esperados virão.