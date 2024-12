Finalizando 2024 e iniciando 2025, o horóscopo semanal de 30 de dezembro a 5 de janeiro traz oportunidades de ouro para definirmos o que há de melhor para os próximos dias. A Lua Nova em Capricórnio traz movimento e novas ideias para planos e projetos a longo prazo: sinal de que teremos que assumir certos compromissos se quisermos chegar além.

No dia 01/01, a Lua Nova encontra o signo de Aquário e já promove uma vibe pra frente e totalmente alternativa para o mês de Janeiro. Podemos esperar por uma entrada de ano recheada de pessoas queridas, mas sem esquecermos da nossa individualidade. Aquário oferece oportunidade de pensar fora da caixa, sem medo de ser feliz.

Horóscopo semanal de 30 de dezembro a 5 de janeiro

Vênus chega em Peixes no dia 03 e traz todo o encantamento, ares mais lúdicos e emocionais para o nosso começo de mês. O lado financeiro deve ficar em alerta, já que corre o risco de sermos tentados a trocar o certo pelo duvidoso, sem contar a incidência de golpes também - já que a ilusão pode tomar conta.

No amor, os relacionamentos ganham mais aproximação, intimidade, mas devemos ter cuidado também para as ilusões não ficarem na linha de frente. Manter a inteligência emocional é fundamental com a passagem de Vênus em Peixes. Confira agora o horóscopo semanal para o seu signo!

Áries

Seus planos a longo prazo ganham mais força agora, já que seu pique está na toda para você colocar suas metas em prática. A Lua Nova te convida a tentar algo diferente, buscando oportunidades de crescimento. A primeira semana de 2025 chega com possibilidades de resolver questões emocionais, acolha-se com mais carinho.

Touro

A Lua Nova ilumina seu setor de crescimento e expansão, o que determina os seus próximos passos muito mais voltados para o comprometimento e a seriedade. Uma viagem pode fazer parte dos seus projetos nos próximos meses. Seu círculo social se movimenta e um encontro pode te surpreender.

Gêmeos

O fechamento de 2024 e começo de 2025 promove possibilidades importantes de crescimento e transformação. O momento pede um pouco mais de organização e foco no que deseja construir no próximo ano. Vênus entra no ponto mais alto do seu Mapa e traz surpresas positivas no campo emocional.

Câncer

Os últimos dias de 2024 trazem novidades expressivas nos relacionamentos e parcerias, sendo um excelente momento para resolver pendências e se abrir a novas possibilidades. Com Vênus chegando em seu setor de crescimento logo no início do ano, há novidades positivas, incluindo financeiramente, em uma viagem ou estudos.

Leão

A reta final de 2024 traz oportunidades grandiosas pra você planejar muito bem seu 2025. Uma notícia profissional pode chegar e mudar positivamente o rumo das coisas. Contudo, concentre-se no que deve fazer, sem esquecer dos compromissos já firmados. A Lua Nova do dia 01/01 dá uma chance muito boa para relacionamentos.

Virgem

Com Lua e Sol iluminando o setor mais positivo do seu Mapa, você finaliza 2024 e começa 2025 com autoestima em ordem e com a criatividade a mil. Se estiver solteiro, há ainda a chance de um romance mais maduro e sério. Vênus chegando em seu setor de relacionamentos aumenta ainda mais a proteção dos astros no amor.

Libra

O momento é de olhar mais atentamente para as questões familiares e do lar. Você estará mais sério e focado em resolver pendências e solucionar questões antes do ano acabar. Na virada, com a Lua mudando para o ponto mais positivo do seu Mapa, você tende a trabalhar bastante sua criatividade pensando no seu crescimento. Olhe por outros caminhos antes de tomar uma decisão.

Escorpião

Sua comunicação será seu grande trunfo nessa virada de ano, onde você poderá se expressar sem medo de ser feliz. Atente-se, porém, aos seus planos para o próximo ano: coloque tudo no papel, se possível com datas, para trabalhar em prol de realizar cada uma delas. Vênus entra no ponto mais favorável do seu Mapa e transforma positivamente sua autoestima e romances.

Sagitário

As finanças terminam e começam o ano com boas novas. Há sinal de progresso e novidades boas, como aumento e ganhos inesperados. Nos primeiros dias de Janeiro, convém ter um olhar mais atento e amoroso para a área familiar: um parente pode precisar mais de você do que você imagina.

Capricórnio

Seus planos individuais e financeiros finalizam 2024 com uma boa chave na mão: sinal de que poderá abrir qualquer porta. Os primeiros dias de 2025 te convidam a explorar alternativas e meios de fazer dinheiro: talvez, uma ideia há um tempo rejeitada por fazer parte da sua realidade, de uma maneira mais robusta e firme. Uma viagem curta e rápida pode trazer alguém especial, se estiver solteiro.

Aquário

O final de 2024 traz oportunidades importantes e concretas para resolver uma pendência emocional. Faça seus rituais e prepare-se para novidades. No dia 01, com a Lua Nova em seu signo, você se sente mais energizado em buscar o que deseja. Vênus em seu setor financeiro abre portas para novas oportunidades financeiras.

Peixes

Os primeiros dias de 2025 trazem movimentos com pessoas e colegas, o que é ótimo para definir sua sociabilidade. Fique atento, pois uma oportunidade de bons negócios pode surgir em meio a conversas informais. Vênus chega em seu signo logo no dia 03 promovendo uma renovação em seu amor-próprio e relacionamentos.