O horóscopo semanal de 23 a 29 de dezembro vem recheado de energias poderosas que vão moldar o nosso finzinho de ano, com foco em nossas metas e objetivos!

Para começar a penúltima semanal de 2024, a quadratura de Júpiter em Gêmeos e Saturno em Peixes bem na véspera do Natal traz à tona questões que podemos cuidar de uma forma mais madura e disciplinada.

Embora o desejo pelo crescimento, pela expansão e por tudo que aumente nossa liberdade esteja na ativa, a responsabilidade emocional também estará presente e será um momento de equilibrar sentimentos e atitudes em prol do que queremos construir daqui para frente.

Horóscopo semanal de 23 a 29 de dezembro

Júpiter e Saturno se estranham no céu sim, mas essa briga mental e emocional pode ser o início de um grande crescimento e maturidade, se soubermos agir de acordo com nossos ideais. Muita cautela com excessos emocionais e episódios de vitimismo, sobretudo de pessoas próximas.

Além disso, Mercúrio também “apronta” no céu alertando para pequenos conflitos e situações complicadas ligadas a mal-entendidos e falta de comunicação. Tenha cautela em expressar o que pensa e sente para não gerar atritos.

No final da semana, a Lua Nova se encontra com o Sol em Capricórnio e nos oferece uma energia com foco em tudo que nos mantém em solidez, estável e fortificado. O peso da responsabilidade com a vontade de crescer nos acompanha para a última semana do ano! Confira agora o horóscopo semanal para o seu signo:

Áries

A quadratura de Júpiter em Gêmeos com Saturno em Peixes pode trazer desafios no equilíbrio entre ideias grandiosas e as limitações práticas no trabalho. É essencial focar em planejamento estratégico e não se apressar em decisões importantes. Com o Sol em Capricórnio, sua determinação e disciplina estarão em alta, o que pode ajudar a superar obstáculos e destacar sua capacidade de liderança.

Touro

A semana pode gerar momentos de dúvidas ou desentendimentos, especialmente em temas relacionados a expectativas ou prioridades. No amor, será importante alinhar interesses e reforçar a comunicação. Valorize a transparência e não tenha medo de expressar suas necessidades emocionais.

Gêmeos

A oposição de Mercúrio com Júpiter no seu signo destaca o risco de decisões financeiras impulsivas ou mal planejadas. Você pode sentir vontade de investir ou gastar em algo que parece promissor, mas é importante fazer uma análise cuidadosa antes. A Lua Nova em Capricórnio favorece uma visão mais prática e estratégica sobre como gerir recursos.

Câncer

A quadratura de Júpiter com Saturno pode trazer reflexões sobre sua trajetória profissional. Questões relacionadas a aprendizado ou desenvolvimento de habilidades podem parecer desafiadoras, mas são fundamentais para o progresso. O Sol em Capricórnio destaca a necessidade de estabelecer limites e equilibrar esforços com autocuidado.

Leão

No amor, a energia pode gerar desencontros de comunicação. Para casais, é importante ter paciência e evitar conclusões precipitadas. A influência capricorniana no céu favorece relacionamentos baseados em maturidade e comprometimento. Solteiros podem sentir vontade de investir em conexões mais profundas e estáveis, mas devem tomar cuidado para não idealizar demais possíveis parceiros.

Virgem

A quadratura de Júpiter com Saturno pode gerar tensões entre suas ambições profissionais e as demandas práticas do dia a dia. Você pode sentir a necessidade de ajustar expectativas e reavaliar prioridades para manter um equilíbrio. O Sol em Capricórnio ilumina sua criatividade e habilidades organizacionais, favorecendo projetos que exijam dedicação e atenção aos detalhes.

Libra

No amor, a semana pode revelar conflitos entre expectativas idealizadas e a realidade nos relacionamentos. Para casais, é importante praticar a paciência e investir no diálogo. A Lua Nova sugere um momento de reflexão e, possivelmente, novos começos, seja fortalecendo o relacionamento atual ou permitindo-se abrir espaço para algo mais sólido.

Escorpião

A tensão entre Mercúrio e Júpiter alerta para possíveis mal-entendidos financeiros, como contratos mal elaborados ou investimentos arriscados. É um período para agir com prudência ao lidar com dinheiro. O Sol e a Lua Nova em Capricórnio reforçam a necessidade de planejamento financeiro detalhado, ajudando você a construir uma base mais estável. Revise seus orçamentos e evite grandes gastos impulsivos.

Sagitário

A semana pode trazer reflexões sobre como equilibrar liberdade e compromisso nos relacionamentos. No amor, pode ser um momento de ajustar expectativas e trabalhar na construção de um vínculo mais estável. A energia da Lua Nova incentiva novas abordagens no amor, priorizando conexões mais sólidas e estáveis.

Capricórnio

No amor, alguns desafios podem chegar na comunicação nas relações. Os casais podem precisar trabalhar a paciência e a flexibilidade para lidar com diferenças de opiniões ou desejos. No entanto, a influência da Lua Nova em seu signo favorece novos começos no amor, com foco em relações mais estáveis e maduras. Se você está solteiro, pode se sentir atraído por pessoas que transmitam segurança e comprometimento.

Aquário

Mantenha a comunicação aberta e honesta, buscando entender o que você e o outro precisam para que o relacionamento evolua de maneira saudável. A tensão de Saturno e Júpiter pode gerar desafios relacionados ao equilíbrio entre expansão de ideias e a necessidade de se organizar de forma mais pragmática. Você pode sentir que precisa adaptar suas visões inovadoras para encaixar nas exigências do mundo profissional.

Peixes

Com a união de Sol e Lua Nova essa semana, as energias ajudam a trazer foco e clareza para seus objetivos de carreira, incentivando um planejamento mais estruturado e disciplinado. Esse é um bom momento para fazer ajustes em sua abordagem no trabalho, estabelecendo metas realistas e construindo uma base sólida para o futuro. Utilize sua criatividade e sensibilidade, mas também procure adotar uma abordagem mais prática e realista para alcançar suas metas.