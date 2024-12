6 combinações de óleos essenciais para o Verão

Consulte também combinações de Óleos Essenciais para:

Óleos essenciais para o Verão: combinações refrescantes

Refrescância total O máximo poder de refrescância dos óleos essenciais: 2 gotas de óleo essencial de hortelã-verde (que é a espécie com aroma mais intenso de hortelã. Se não encontrar pode utilizar o hortelã-pimenta);

2 gotas de óleo essencial de bergamota;

2 gotas de óleo essencial de tangerina.

Frescor do fim da tarde Quando o sol se põe, o alívio é imediato. O pôr do sol dos dias de verão são lindos e têm uma energia deliciosa. Veja essa combinação que parece que prolonga essa energia maravilhosa de fim de tarde de verão. 2 gotas de óleo essencial de ylang-ylang;

1 gota de óleo essencial de laranja;

1 gota de óleo essencial de patchouli;

1 gota de óleo essencial de sândalo.

Aroma a torta de limão Sabe aquele cheirinho delicioso de torta de limão saindo do forno? Você pode reproduzi-lo com a seguinte combinação de óleos essenciais: 4 gotas de óleo essencial de lima;

2 gotas de óleo essencial de limão;

1 gota de óleo essencial de baunilha;

1 gota de óleo essencial de lavanda.

Óleos Essenciais para o Verão para tirar um cochilo na rede Sabe aquele momento tranquilo que você deita na rede depois do almoço para tirar um cochilo? Essa combinação de óleos essenciais tem essa energia, veja como fazê-la: 3 gotas de óleo essencial de laranja;

2 gotas de óleo essencial de gengibre;

2 gotas de óleo essencial de ylang-ylang.

Para esfriar a cabeça Ficou nervoso? Estressou? O calor ajuda a gente a esquentar a cabeça, veja como acalmar a cabeça, esfriar a temperatura do corpo e manter todos bem calminhos com essa mistura harmoniosa. 3 gotas de óleo essencial de lavanda;

2 gotas de óleo essencial de capim-limão;

1 gota de óleo essencial de hortelã-pimenta.

Óleos Essenciais para o Verão – Boas vibrações Quer acordar animado, com boas vibrações e muita energia positiva? Essa combinação é ideal para esse momento: 3 gotas de óleo essencial de tangerina;

2 gotas de óleo essencial de lavanda;

1 gota de óleo essencial de lima;

1 gota de óleo essencial de hortelã-verde.

Está calor? Que tal refrescar a sua casa por meio de aromas? Sim, isso é possível! Com osutilizados na, conseguimos trabalhar a sensação de refrescância no ambiente. Veja a nossa seleção deVerdade seja dita: o calor só é maravilhoso quando estamos na praia ou na piscina. Quando estamos trabalhando ou estudando, o calor não costuma ajudar muito. Quando está abafado perdemos até a vontade de estar em casa, preferimos pegar uma brisa fresca na rua (quando tem, né?). Veja algumas combinações de óleos essenciais para o verão para abaixar a temperatura da sua casa e dar sensação de prazer voltar do trabalho no verão.