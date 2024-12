Chakras na decoração para harmonizar as energias

Decoração com Chakras na Loja Online Equilibre seus chakras e harmonize sua energia: veja os produtos e inicie uma transformação profunda em sua vida. Ver na Loja

é um termo sânscrito e significa "roda" ou "disco", sendo derivado da palavra raiz "cakra". Chakras são rodas giratórias de energia/luz e têm a função importante de absorver, incorporar e emanar energia para nos manter funcionando em níveis ideais quando equilibrados. Veja como utilizar os Chakras na decoração! Utilizados na decoração dos ambientes, eles auxiliam nesse fluxo energético que nos mantém, afinal somos seres sinergéticos e o nosso funcionamento depende do todo, por isso é tão importante cuidarmos do lugar onde nos encontramos.Existem diversas maneiras de utilizarmos os chakras na decoração e o interessante é criar um espaço sagrado, como uma espécie de altar, para ali concentrar objetos catalisadores de energia que possam agir como um hub de purificação e harmonização do seu lar. Você pode pendurar um objeto que contém a imagem dos chakras na parede, como por exemplo a Mão Hamsá com 7 Chakras, que une a proteção da Mão Hamsá, também conhecida como a Mão de Fátima, à harmonização dos nossos centros energéticos. Outra ideia é usar o Kit Adesivo dos 7 chakras e posicioná-los onde for melhor dentro da composição do seu espaço: janelas, paredes, telas ou portas. As possibilidades são inúmeras.Como somos seres que funcionam em sinergia com o todo, cuidar do ambiente onde estamos é extremamente importante para o nosso equilíbrio. Os chakras são os nossos centros energéticos e usá-los na decoração podem te ajudar a melhor visualizá-los para que consiga se concentrar em alinhá-los, promovendo equilíbrio e bem-estar.Como todos os objetos catalisadores de energia, é importante cuidar das vibrações do local onde você decidir posicionar os chakras na sua decoração. Crie um altar, acenda sempre que puder um Incenso para Purificação ou um Defumador de 7 ervas. Velas também podem ser uma boa maneira de limpar o ambiente, pois o fogo tem muitos poderes, podendo se unir aos chakras quando usado nas Velas T’lights 7 chakras. Crie uma rotina de meditação e entre no ciclo harmônico que aos poucos você vai criando na sua decoração, cuidando dos seus objetos e de você mesmo (a).