Dezembro está fluindo, mas algumas energias dos astros nos trazem insights importantes. Começamos a semana com o fim de Mercúrio Retrógrado em Sagitário, que finaliza seu trânsito trazendo de volta a boa comunicação e a fluência em assuntos cotidianos. Segundo o horóscopo semanal de 16 a 22 de dezembro, questões de trabalho e financeiras voltam a “andar” e podemos sentir uma melhora significativa nas relações.

Horóscopo semanal de 16 a 22 de dezembro

Vênus em Aquário se encontra com Júpiter e nos presenteia com lindas oportunidades de crescimento e expansão, tanto na vida profissional quanto pessoal. O momento pede olhar atento com as possibilidades, sem deixar passar nenhuma. Os relacionamentos amorosos ganham novos e interessantes capítulos também, com a chance de boas conversas e trocas para quem possui um romance e novidades prósperas para quem estiver em busca de um amor. Tudo isso embalado com uma linda Lua Cheia, que nos traz energias de crescimento e expansão.

No final da semana, o Sol se despede de Sagitário e embarca para Capricórnio, trazendo mais seriedade, responsabilidade e disciplina com nossos compromissos e com tudo que precisamos fazer. O momento pede foco, concentração e olho atento aos nossos planos e metas de vida.

Áries

Com o fim de Mercúrio retrógrado em Sagitário, sua mente começa a se clarear e decisões importantes, especialmente relacionadas a estudos, viagens e projetos futuros, ganham um ritmo mais fluido. Este é um ótimo momento para retomar planos que estavam em pausa ou negociar algo que parecia travado.

Touro

A Lua Cheia em Gêmeos foca na sua casa de dinheiro. É hora de avaliar o que realmente importa para você, tanto material quanto emocionalmente. Essa lunação pode trazer à tona insights sobre como melhorar sua relação com o dinheiro ou até uma oportunidade concreta de ganhos extras.

Gêmeos

Com o Sol entrando em seu setor de transformações, o foco migra para temas mais profundos, como investimentos emocionais e recomeços pessoais. Este é um período ideal para organizar suas finanças, revisar parcerias de longo prazo e mergulhar em processos de autodescoberta que exijam seriedade e comprometimento.

Câncer

Com o Sol entrando em seu setor de relacionamentos, o foco se volta para suas relações e parcerias. A energia capricorniana incentiva comprometimento e estabilidade, seja em relações amorosas ou profissionais. Este é o momento de avaliar quem está ao seu lado e como essas conexões podem crescer de forma sólida.

Leão

Com o Sol entrando em sua casa de cotidiano e trabalho, o foco muda para sua rotina e bem-estar. Este é um excelente período para organizar suas prioridades diárias, implementar hábitos saudáveis e criar estratégias para melhorar sua produtividade. A energia exige disciplina, mas promete recompensas sólidas para seus esforços.

Virgem

Com o Sol entrando no setor mais positivo do seu Mapa, o foco se volta para a sua criatividade, hobbies e romances. Este é um excelente período para estruturar projetos pessoais e investir tempo em atividades que realmente tragam alegria e realização. A energia da semana favorece relacionamentos que busquem estabilidade e compromissos mais sérios.

Libra

Com o fim de Mercúrio retrógrado, você começa a sentir alívio nas questões financeiras e materiais que estavam atrasadas ou mal resolvidas. Se havia alguma pendência envolvendo dinheiro, contratos ou aquisições, agora é o momento de tomar decisões mais assertivas e colocar os planos em ação com mais clareza.

Escorpião

Com o Sol entrando em seu setor de expressão e estudos, o foco se desloca para sua comunicação e aprendizado. Este é um excelente período para estudar, viajar ou aprender novas habilidades que irão aprimorar suas capacidades de expressão. Além disso, a energia pede disciplina para organizar sua mente e objetivos, além de tornar mais claras suas intenções para o futuro.

Sagitário

Com Mercúrio retrógrado chegando ao fim em seu signo, esse período pode ter sido confuso, com mal-entendidos e atrasos, mas agora você consegue retomar o controle e reorganizar sua vida de maneira mais clara. A semana é ideal para refletir sobre suas metas pessoais e ajustar o que for necessário para avançar de forma mais eficiente.

Capricórnio

Com o Sol entrando em seu signo, a energia agora está toda voltada para você e para suas metas pessoais. Este é o seu período do ano para brilhar. Aproveite o fim de Mercúrio retrógrado para ajustar e organizar seus planos pessoais e profissionais. O trígono de Vênus e Júpiter é um excelente momento para fortalecer suas parcerias e explorar novas oportunidades financeiras.

Aquário

Essa semana você começa a perceber uma melhoria na sua vida profissional e nas questões relacionadas ao seu status. Se houveram mal-entendidos ou falhas de comunicação nos últimos tempos, especialmente com superiores ou colegas de trabalho, agora é o momento para corrigir esses erros e retomar o rumo certo. Este também é um bom momento para reavaliar sua carreira e os passos seguintes em sua trajetória profissional.

Peixes

Aproveite o fim de Mercúrio retrógrado para resolver pendências com amigos e parceiros e usar a energia de Vênus e Júpiter para criar novas oportunidades profissionais. O Sol em Capricórnio traz a chance de estruturar seus sonhos e dar passos mais concretos em direção ao futuro que deseja.